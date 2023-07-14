DEAŞ ile mücadeleye ayrılan fonda kesintiye gidildi

Temsilciler Meclisinde milletvekilleri, tasarıda yapılan bazı değişikliklerin ardından bugün NDAA Tasarısı'nı oyladı. Tasarı, 210 vekilin "hayır" oyuna karşı 219 vekilin "evet" oyuyla kabul edildi. Tasarı, Çin ve Rusya'ya karşı alınacak önlemlerle ilgili değişiklikler de içeriyor.

Bazı Cumhuriyetçi milletvekillerinin önerdiği, Ukrayna'ya yapılacak yardımların engellenmesi ve bu ülkeye misket bombası verilmemesi yönündeki değişiklikler kabul edilmediği için tasarıda yer almadı.

Tasarı, Pentagon'un 2024 mali yılı bütçesi ve ABD savunma harcamaları politikaları için 886 milyar doları içeriyor. ABD'de tasarı, Kongrenin iki kanadında ayrı ayrı hazırlanıp kabul ediliyor. Daha sonra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan Konferans Komitesinde birleştiriliyor. Demokratların çoğunlukta olduğu Senatoda, tasarıya ilişkin oylamanın gelecek hafta yapılması bekleniyor.

Tasarıdaki "Suriye'deki gruplara desteğin devamı" detayı

Tasarıda, terör örgütü YPG/PKK dahil Suriye'de "incelenmiş gruplar ve kişilere" verilen desteğin devam etmesiyle ilgili madde de yer aldı.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamındaki çabalara ayrılan 358 milyon dolarlık fonun ise yaklaşık 242 milyon dolara indirilmesi maddesine yer verildi.

ABD'de tasarı, Kongrenin iki kanadında ayrı ayrı hazırlanıp kabul ediliyor. Daha sonra Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan Konferans Komitesinde birleştiriliyor.

Demokratların çoğunlukta olduğu Senatoda, tasarıya ilişkin oylamanın gelecek hafta yapılması bekleniyor.