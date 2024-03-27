Devlet televizyonu kot pantolonu sansürledi

"Garden Secrets", yani Bahçecilik Sırları adıyla yayınlanan programın 2010 versiyonuna yer veren Kuzey Kore televizyonu, Titchmarsh'ın kot pantolonunu sansürledi.

'Blue jean' yani mavi renk kot pantolonlar, Kuzey Kore'de Batı emperyalizminin simgesi olarak görülüyor ve bu nedenle yasaklanmış durumda.

Kuzey Kore'de kot pantolon giyme yasağı 1990'larda başladı. O dönemin lideri Kim Jong-il kot pantolonların Batı (özellikle de Amerikan) emperyalizminin bir simgesi olduğunu savundu. Kuzey Kore yönetimine göre bu pantolonların sosyalist bir devlette yeri yoktu.

BBC'nin haberine göre, son yıllarda Batı kültürüne yönelik üslup yine sertleşti ve bu yasak yeniden sıkı şekilde uygulanmaya başladı. Devlete ait Rodong Sinmun gazetesi, 2020 yılında ülkenin vatandaşlarına "burjuva kültürünü" reddederek "üstün sosyalist yaşam tarzını" benimsemeleri çağrısını yaptı.

Mevcut Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da, Güney Kore'de bir hayli popüler olan bedene yapışan pantolon ve tişörtlerden rahatsız olduğu biliniyor.