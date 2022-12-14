Dünyanın en zengini Bernard Arnault oldu

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, Eylül 2021’den bu yana “Gerçek Zamanlı Milyarderler” endeksinin tepesinde bulunan Twitter, Tesla ve SpaceX’in patronu ABD’li milyarder Elon Musk’ın, koltuğunu Fransız LVMH Holding’in 73 yaşındaki patronu Bernard Arnault’a kaptırdığını açıkladı.

Musk’ın Twitter’ı satın almak için harcadığı 44 milyar doların yanı sıra dün Tesla hisselerindeki yüzde 6,3’lük düşüşün etkilediği sıralamanın tepesine çıkan ve bünyesinde Louis Vuitton gibi önde gelen lüks markaları bünyesinde bulunduran moda devi LVMH’nin başkanı Arnault’un 191,2 milyar dolarlık net serveti olduğu kaydedildi.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un servetini geçtiğimiz yılın eylül ayında geride bırakarak zirveye yerleşen Musk’ın ise halihazırda 185,1 milyar dolar net serveti olduğu belirtildi.

Musk, Tesla hisselerinin yaklaşık yüzde 14'üne ve SpaceX'in ise yüzde 40'ından fazlasına sahipken, Arnault, LVMH'nin yaklaşık yüzde 60 hissesini elinde bulunduruyor. Tesla'nın piyasa değerinin 520; LVMH’nin ise 370 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.