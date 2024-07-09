Dyson, 1000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Dyson, küresel yeniden yapılanma kapsamında İngiltere'de 1.000'e kadar kişiyi işten çıkarabilir.

BBC'nin haberine göre, torbasız elektrikli süpürge ve kişisel bakım ürünleriyle tanınan firma, küresel pazarlara yanıt vererek geleceğini garanti altına aldığını açıklıyor.

Dyson CEO'su Hanno Kirner, şirketin işten çıkarılma riski altında olanlara destek sağlayacağını söyledi.

Dyson'ın İngiltere'de Wiltshire, Bristol ve Londra'daki ofislerinde 3.500 çalışanı bulunuyor.

Kirner, "Hızla büyüdük ve tüm şirketler gibi biz de geleceğe hazır olduğumuzdan emin olmak için küresel yapılarımızı zaman zaman gözden geçiriyoruz. Bu nedenle, işten çıkarmalara yol açabilecek organizasyonumuzda değişiklikler öneriyoruz." dedi.

Kirner, şirketin "giderek daha da zorlu ve rekabetçi hale gelen küresel pazarlarda" faaliyet gösterdiğini ve "girişimci ve çevik" olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.