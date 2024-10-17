Efsane müzisyen Roger Waters’tan Gazze paylaşımı ve Türk halkına teşekkür mesajı

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters'tan Gazze paylaşımı geldi.

İsrail ile maça çıkmama çağrısı yaptı

Gazze’de İsrail sınırında diri diri yanan Filistinlilere atıfta bulundu ve “Dünya çapında milyarlarca insan Gazze’nin yanında kazanacağız” dedi. Roger Waters, Avrupa Uluslar Ligi takımlarına İsrail ile maça çıkmama çağrısı yaptı.

Paylaştığı videosunda Waters şunları söyledi:

“Az önce Gazze’nin Kuzeyinde El Aksa’nın dışında çadırda diri diri yanan gencin görüntüsünü izledim. İsrail her şeyin ötesinde iğrenç, soykırımcı bir devlettir. Eğer futbolcuysanız ve Avrupa Uluslar Ligi’nde oynuyorsanız İsrail Milli Takımı dahil İsraillilerle futbol sahasına çıkarsanız, Gazze’de çadırda yanan gencin öldürülmesine ortak olursunuz. Ürdün Nehri’nden akdeniz’e kadar herkesin özgür ve eşit haklara sahip olduğu demokratik bir devlete ihtiyaç var. İnsan ırkı için mümkün olan tek gelecek budur. Hastanelerin önünde genç adamlar yakılmasın. Biz galip geleceğiz ve Filistin halkı biliniz ki bizler kardeşleriniz, dünyanın dört bir yanından milyarlarca insan sizin yanınızda olacağız.”

Waters'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkür

Roger Waters, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İsrail'in Filistin'e saldırılarının birinci yılına ilişkin paylaşılan video münasebetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Waters'a teşekkür etmişti.

Bunun üzeire Waters, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayır efendim, asıl biz size ve Türk halkına Filistin'deki kardeşlerimizin soykırımına karşı batıda tek ses olarak durduğunuz için teşekkür etmeliyiz. Yaptığınız film zekice, halden anlayan, güzel ve gerçek. 2040 yılında da hatırlanacak. Teşekkürler Türkiye." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İsrail'in Filistin'e saldırılarının birinci yılına ilişkin paylaşımında, İsrail'in Filistin topraklarındaki soykırımı ile Türkiye'nin buna karşı duruşunun anlatıldığı videoya yer verilmişti.