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Elon Musk, DOGE'ye engel çıkaran USAID yöneticilerini izne çıkardı

Elon Musk’ın yönettiği Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yetkililerinin ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) sistemlerine erişimini engelleyen üst düzey yetkililer John Voorhees ve yardımcısı idari izne çıkarıldı

Haber Merkezi
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Elon Musk, DOGE'ye engel çıkaran USAID yöneticilerini izne çıkardı
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 ABD'li iş insanı ve X'in sahibi Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) sorun çıkartan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yöneticilerinin idari izne çıkarıldığı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, DOGE yetkilileri, USAID sistemlerine erişim sağlamak istedi.

Üst düzey USAID yetkilisi John Voorhees ve yardımcısı, DOGE'nin, "güvenlik ve personel" bilgilerine erişim talebini engelledi. Sonrasında USAID yetkilileri idari izne çıkarıldı.

Halihazırda USAID'in internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim sağlanamıyor.

Musk'tan USAID'e suçlama

Elon Musk ise X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "USAID bir suç örgütüdür. Artık ölme zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Daha önce de USAID hakkında paylaşımda bulunan Musk, ajansı "kötü" ve "Amerika'dan nefret eden radikal solcu Marxistlerin yuvası" olmakla suçlamıştı.

Dün ABD basınında çıkan haberlerde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın, USAID'i Dışişleri Bakanlığına bağlayacak bir başkanlık kararnamesi hazırlığı yaptığı iddia edilmişti.

Trump'ın USAID'i ABD Dışişleri Bakanlığına bağlayacak olan başkanlık kararnamesinin 10 bin çalışanı ve 40 milyar dolarlık bütçesi bulunan USAID'in personel sayısını azaltacağı ve ajansın özerkliğini kısıtlayacağı ifade edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların 27 Ocak'ta durdurulduğu bildirilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, tüm dış yardımların durdurulması kararının ardından hayati insani yardımların sürdürülmesi konusundaki ek feragata 30 Ocak'ta onay vermişti.

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