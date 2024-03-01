Elon Musk'tan ChatGPT'nin üreticisi OpenAI’a dava

Elon Musk, üretken yapay zeka şirketi OpenAI ve CEO'su Sam Altman'ı, sözleşme anlaşmalarını ihlal etmekle suçladı ve dava açtı.

OpenAI'ın ilk günlerinde fonlanmasına yardımcı olan Musk, şirketin Microsoft ile olan yakın ilişkisinin orijinal misyonunu olumsuz etkilediğini belirtti.

Donanımhaber'de yer alan habere göre, açılan davada Musk, Altman ve Brockman'ın kendisini Google'ın tehdidine karşı koymaya odaklanan kâr amacı gütmeyen bir girişim olacağı vaadiyle OpenAI’ın kurulmasına yardımcı olmaya ikna ettiklerini iddia ediyor.

Davada, OpenAI'ın Microsoft ile AGI (Yapay Genel Zeka) araştırmalarını ticarileştirmeye odaklanan kâr amaçlı bir modele geçtiği belirtiliyor. Açılan dava genel olarak geçen yıl OpenAI’ın yönetiminde yapılan yeniden yapılanmayı hedef alıyor.

Davanın yalnıza OpenAI için değil, aynı zamanda Microsoft için de etkilerinin olması bekleniyor.