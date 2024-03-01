Spotify yeni özelliğini duyurdu: Şarkı Falcısı

Dijital müzik platformu Spotify, Şarkı Falcısı özelliğini (Song Psychic) tanıttı.

Söz konusu özellikte kullanıcılar, sordukları sorulara karşılık olarak Spotify'dan konuya ilişkili bir şarkı önerisi alıyor.

Yeni özellik kullanılmaya başlandığında platfrom tarafından bir kategori (okul, aşk, tarz, arkadaşlık, aile, kariyer...) seçmeniz isteniyor. Seçmek istemeyenler için "Benim yerime sor" seçeneği de mevcut.

Örneğin, Tarz kategorisini seçip "Kombinim güzel mi?" sorusunu soran kullanıcılar, "Sana kırmızı çok yakışıyor" şarkısını öneri olarak alabiliyor.

Kullanıcılar, bu özelliğe Spotify uygulamasında ya da spotify.com/songpsychic üzerinden mobil cihazlarından erişebiliyorlar.

Şarkı Falı özelliği nasıl kullanılır?

1. Mobil cihazınızdan “http://spotify.com/songpsychic” adresine gidin ve özelliği uygulamadan açın.

2. Karşınıza çıkan ekrandan “Kullanmaya Başla” kısmına basın.

3. Soru sormak istediğiniz konuyu seçin.

4. Açılan ekrandan “Gönder”e basın ve Şarkı Falı’nın sizin için bulduğu şarkıya ulaşın.