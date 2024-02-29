Adobe müzik odaklı yapay zeka aracını duyurdu

Hot Pod Summit etkinliğine katılan Adobe, Project Music GenAI Control adlı yeni araç prototipini açıkladı.

Bu araç sayesinde yapay zekâ, verilen komuta göre bir müzik oluşturuyor ve sonra da o müziği düzenleyebilmeyi sağlıyor.

WebTekno'da yer alan habere göre, kullanıcılar ilk olarak istedikleri müzik türünü belirtmekle çalışmalarına başlıyorlar. Örneğin "hüzünlü jazz" ya da "doksanlar pop" gibi bir komutla müzik türü seçildikten sonra, yapay zekânın entegre kontrollerini kullanarak müziği kişiselleştirmek mümkün oluyor. Bu kontroller ile tekrar eden notaları değiştirmek, müziğin temposunu, yoğunluğunu, yapısını farklılaştırmak da kullanıcıların elinde oluyor. Bu müzikler arka plan müziği ya da altyapı olarak kullanılabiliyor.

Adobe bu yapay zekânın ayrıca, verilen referans melodileri de analiz ederek müzik parçalarının süresini uzatabiliyor.

Kullanıcı arayüzü ise henüz paylaşılmadı. Telifsiz müziklerle eğitilmiş olan yapay zekâ, müzik düzenleme yeteneğiyle "müzik için photoshop" olarak nitelendirildi.