Epic Games siber saldırıya uğradı: Çalınan bilgiler satılacak

Dijital oyun şirketlerinden Epic Games'in siber saldırıya uğradığı bildirildi.

Bir fidye yazılım çetesi olan Mogilevich, Epic Games'e ve kullanıcılarına ait bilgilerin ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca verilerin henüz açıklanmayan bir fiyat karşılığında açık artırmaya çıkarılacağını ileri sürdü.

Cyber Daily'nin haberine göre, siber saldırıyı gerçekleştiren kişiler, e-posta, şifreler, tam ad, ödeme bilgileri, kaynak kodu ve diğer birçok veri dahil olmak üzere yaklaşık 200 GB boyutunda veri ele geçirdi.

Fidye yazılım çetesinin Epic Games'in verilerini 4 Mart'a kadar satacağı iddia edildi.