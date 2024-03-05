Eski Twitter yöneticileri, Elon Musk'a 128 milyon dolarlık dava açtı

Aralarında şirketin eski patronu Parag Agrawal, mali işler müdürü Ned Segal, baş hukuk müşaviri Vijaya Gadde ve genel danışmanı Sean Edgett'in de bulunduğu Twitter'ın eski yöneticileri, Musk'ın sosyal medya şirketinin başına geçmesiyle birlikte "sebepsiz yere kovulduklarını" iddia etti.

4 eski yönetici, Musk'ın 44 milyar dolarlık anlaşmayı tamamlayıp 2022'de Twitter'ı devralmasının ardından şirkette yaşanan toplu işten çıkarmalar sırasında kovulmuştu.

Davacılar, istifa edip tazminatlarını almadan önce Musk'ın sahte "sebep" üreterek işten çıkarmak ve kıdem tazminatlarını ödememek için plan yaptığını ileri sürdü.

X'e karşı açılan en az 30'uncu dava olan bu son davada, eski yöneticilere "ağır ihmal ve kasıtlı suiistimal" nedeniyle işten çıkarıldıklarının söylendiğini ancak "bu iddiayı destekleyecek tek bir maddi unsurun bile örnek gösterilmediğini" iddia ediliyor.

Eski yöneticiler, pazartesi günü ABD'nin Kaliforniya eyaletinde açtıkları davada, "Musk davacıların kıdem tazminatlarını ödemek istemediğine karar verdiği için onları sebepsiz yere öylece işten çıkardı ardından sahte bir sebep uydurdu ve kararını onaylaması için çeşitli şirketlerindeki çalışanları görevlendirdi" iddiasını ileri sürdü.

Independent’ten Vishwam Sankaran’ın hazırladığı ve Gökçe Uçak’ın çevirdiği habere göre; davada, "Musk'ın kontrolü altında Twitter; çalışanlarını, ev sahiplerini, satıcıları ve diğerlerini zor durumda bırakan bir kanun kaçağı haline geldi" diye iddiada bulundu.

"Musk borçlarını ödemiyor, kuralların kendisi için geçerli olmadığına inanıyor ve servetiyle gücünü kendisiyle aynı fikirde olmayan herkesi ezmek için kullanıyor."

Twitter'ın eski yöneticilerine göre Musk'ın ödeme yapmayı reddetmesi, "Twitter'ın eski çalışanlarına hakları olan sosyal hakları ve diğer tazminatları ödemeyi reddetme konusundaki daha geniş bir davranış örüntüsünün bir parçası".

Musk dava hakkında hâlâ bir açıklama yapmadı.