Faciadan son anda dönüldü: Yolcu uçağı havadayken penceresi koptu

Oregon eyaletinde yolcu uçağının seyir halindeyken penceresi gövdeden ayrıldı. Boeing 737 MAX 9 tipi uçak, kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kaldı, kopan pencerenin olduğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

#AlaskaAirlines B737-9 Max flight makes an emergency landing after window blows out mid-flight.



The aircraft landed safely without any casualties.



The airline said it would "temporarily" ground all 65 of its 737 Max 9 aircraft to conduct inspections.



