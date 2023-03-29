Fed harekete geçti: SVB'deki işlemleri inceleyecek

Fed'in Baş Denetçi Ofisi'nden (OIG) yapılan açıklamaya göre, Silicon Valley Bank'ın (SVB) batmasına ilişkin bağımsız bir gözden geçirme başlatıldı.

Yapılan açıklamaya göre OIG, 14 Mart'ta başlatılan soruşturmada Fed Yönetim Kurulu'nun ve San Francisco Fed'in SVB'nin gözetim, denetimi konusunda bugüne kadar atmış oldukları adımlar değerlendirilecek.

Bağımsız gözetim otoritesi olan OIG, soruşturmayı 6 ay içerisinde tamamlamayı planlıyor.