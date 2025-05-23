ABD ve Çin'den iletişimi sürdürme kararı

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından Cuma günü yayımlanan açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Zhaoxu ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau arasında yapılan bir telefon görüşmesinin ardından ABD ve Çin iletişimi sürdürme konusunda anlaştı.

Açıklamada, Perşembe günü gerçekleşen görüşmede iki tarafın önemli konular hakkında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi, ancak ayrıntı verilmedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da benzer bir açıklama yaparak, ikili ilişkilerin önemi konusunda mutabakat sağlandığını ve iletişim kanallarının açık tutulması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bu açıklama, taraflar arasında bu ay başlarında İsviçre’de yapılan görüşmenin ardından tarifelerin azaltılmasına rağmen, Pekin ile Washington’un karşılıklı eleştirilerini sürdürdüğü bir dönemde geldi.