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FETÖ elebaşı Gülen için cenaze töreni! Stadyuma QR kodla giriş yaptılar

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen’in 20 Ekim'de ölümünün ardından, ABD'nin New Jersey eyaletindeki 5.500 kişilik stadyumda cenaze töreni düzenlendi. Stadyuma giriş, örgüt mensuplarına özel hazırlanan QR kodlarla sağlandı. Türk basını stadyuma alınmadı ve görüntü çekmeleri engellendi.

Haber Merkezi
İHA
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FETÖ elebaşı Gülen için cenaze töreni! Stadyuma QR kodla giriş yaptılar
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Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen’in 20 Ekim’de ölmesinin ardından ABD’nin New Jersey eyaletinde bulunan 5 bin 500 kişilik Skyland Baseball Stadyumu’nda cenaze töreni düzenlendi.

Geniş güvenlik önlemi alındı

ABD’nin farklı eyaletlerinden ve dünyanın dört bir yanından binlerce terör örgütü üyesi törene katılmak için stadyuma gelirken, ABD polisi bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

QR kodla giriş

Terör örgütü üyeleri, stadyuma sadece örgüt mensupları isimlerine hazırlanan QR kodla giriş yaptı. FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi stadyuma siyah renkli Cadillac marka araç ile getirildi.

Türk basını stadyuma alınmadı

FETÖ elebaşı Gülen’in Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evine yaklaşık 1 saat uzaklıktaki stadyuma Türk basını alınmazken, ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü çekmesine engel oldu.

Dron yasağı

Stadyumun bulunduğu Essex bölgesinde yerel saatle 10.00-14.00 arası dron uçurmak yasaklandı.

Çiftlik evine gömülecek

Yerel saatle 11.00’de başlayan törenin 15.00’de sona ermesi beklenirken, FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi daha sonra Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evinde gömülecek.

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