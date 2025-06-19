  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Almanya, İsrail'e yaklaşık 4 milyon Euro'luk silah ihracatını onayladı
Takip Et

Almanya, İsrail'e yaklaşık 4 milyon Euro'luk silah ihracatını onayladı

Almanya’da yeni hükümet, göreve başlamasından sonraki ilk beş hafta içinde İsrail’e yaklaşık 4 milyon Euro değerinde silah ihracatına onay verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya, İsrail'e yaklaşık 4 milyon Euro'luk silah ihracatını onayladı
Takip Et

Sol Partinin soru önergesine yanıt veren Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, hükümetin Alman üreticilerin, Gazze'de soykırım suçu işlemekle suçlanan İsrail'e 7 Mayıs-10 Haziran tarihlerinde 3 milyon 986 bin Euro değerinde silah tedarik etmesine izin verdiğini bildirdi.

Öte yandan, Almanya'nın Tel Aviv’e silah ve askeri malzeme satışı, 2024'te 161,1 milyon Euro olmuştu. Hükümet 2023’te İsrail’e 327 milyon Euro'luk silah ve askeri malzeme satışına onay vermişti.

2023’te Almanya'nın İsrail'e silah ve askeri malzeme satışı 10 katına çıktı

2023’te Almanya'nın İsrail'e silah ve askeri malzeme satışı 2022'ye göre 10 katına çıkmıştı. Almanya'da silah ihracatına Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Federal Ekonomik İşler ve İhracat Kontrol Dairesinin (BAFA) katılımıyla karar veriliyor.

Özellikle hassas durumlarda başbakan ve diğer bakanların da dahil olduğu Federal Güvenlik Konseyi, bunun kararını alabiliyor. Almanya’nın üçüncü ülkeler üzerinden İsrail'e silah ihracatına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmıyor.

Eskişehir Fuar Kongre Merkezi 400 bin ziyaretçiye ulaştıEskişehir Fuar Kongre Merkezi 400 bin ziyaretçiye ulaştıŞehirler

 

Fahrettin Altun’dan CHP’nin boykot çağrısına sert tepki!Fahrettin Altun’dan CHP’nin boykot çağrısına sert tepki!Gündem

 

Dünya
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Minnettarım
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Minnettarım
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan suikast tehdidi: Hamaney yaşamaya devam edemez
İsrail Savunma Bakanı Katz: Hamaney yaşamaya devam edemez
Rusya’dan İsrail’e çağrı: Nükleer tesislere saldırıyı durdur
Rusya’dan İsrail’e çağrı: Saldırıyı durdur
Belçika havalimanlarında grev alarmı: Uçuşlar iptal edildi
Belçika havalimanlarında grev alarmı: Uçuşlar iptal edildi
AB'den "Türkiye'yi güvenlik aktörü olarak görüyoruz" mesajı
AB'den "Türkiye'yi güvenlik aktörü olarak görüyoruz" mesajı
İran: Hürmüz Boğazı'nın kapatılması seçeneklerimiz arasında
İran: Hürmüz Boğazı'nın kapatılması seçeneklerimiz arasında