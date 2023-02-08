Fransa ve Almanya Meclisi'nde depremzedeler için saygı duruşu

Fransa Ulusal Meclisi üyeleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Ulusal Meclis'in Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, depremler nedeniyle Meclis'te bir oturum düzenlendi.

Ulusal Meclis Başkanı Yeal Braun-Pivet, oturumda yaptığı konuşmada, "Pazartesi günü emsali görülmemiş bir deprem art arda Türkiye'nin güneyini ve Suriye'nin kuzeyini vurdu. Bu felakette 5 binden fazla kişi öldü, binlerce yaralı var." dedi.

Braun-Pivet, Fransa'nın acil yardım ve felaketten etkilenenlere desteğini sunmak için seferber olduğunu ifade etti.

Fransız kurtarma görevlilerinin etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarına başladığını belirten Braun-Pivet, depremde hayatını kaybedenler ve yakınları için milletvekillerini 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Oturuma katılan milletvekilleri, deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye'deki hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Fransız milletvekili Amelia Lakrafi, Ulusal Meclis'ten "Fransa'nın, Türkiye ve Suriye'ye nasıl bir yardım düzenlemeyi planladığını" açıklamasını istedi.

Öte yandan açıklamada, Türkiye ve Suriye'de görülen depremlerin 1939'dan beri bölgeyi etkileyen "en büyük deprem" olduğu belirtildi.

Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise "Ulusal Meclisimiz dün Türkiye’de depremde hayatını kaybedenlerin anısına hürmetin ve sevenlerine desteğin bir ifadesi olarak bir dakikalık saygı duruşunda bulundu." ifadesi kullanıldı.

Alman Meclisi'nde de depremzedeler için saygı duruşunda bulunuldu

Almanya Federal Meclisi'nde de (Bundestag), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Almanya Meclis Başkanı Baerbel Bas, Meclis'te düzenlenen oturumda, tüm milletvekillerini ve Meclis'te bulunan tüm ziyaretçileri depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşuna davet etti.

Bas, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’de ve Suriye’deki korkunç depremin görüntülerinin herkesin gözü önünde olduğunu belirterek, "Sizlerin arasında da ailesi ve yakın çevreleri etkilenenler var. Seçim bölgelerimizde endişeli olan ve yardım etmek isteyen insanlardan mesajlar alıyoruz." dedi.

Depremde binlerce kişinin hayatını kaybettiğini, on binlerce kişinin yaralandığını, çok sayıda kişinin enkaz altında olduğunu ve kurtarılmayı umut ettiğini ifade eden Bas, soğuk ve kar yağışının, arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığına işaret etti.

Bas, uluslararası dayanışmanın büyük olduğunu vurgulayarak, Almanya’dan yardım kuruluşlarının bölgeye gittiğini hatırlattı.

“Almanya elinden geldiğince destek sağlamaya devam edecek” diyen Bas, Federal Meclis adına bölgede çalışmalar yapanlara ve Almanya’da da bu dayanışmaya katkı sağlayanlara teşekkür etti.​​​​​​​