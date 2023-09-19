G7'den Çin'e Rusya baskısı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde bir araya gelen G7 dışişleri bakanları ortak bir bildiri yayınlayarak Çin'i Rusya'ya Ukrayna'daki saldırganlığını durdurması için baskı yapmaya çağırdılar.

G7 dönem başkanı Japonya'nın Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride, üyelerin Çin'in Rus birliklerinin Ukrayna'dan derhal, tamamen ve koşulsuz olarak çekilmesi için baskı yapmasını umdukları belirtildi.