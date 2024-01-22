Gazze'de can kaybı 25 bin 295'e yükseldi

İsrail’in 7 Ekim'de Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılar sürerken bölgede can kaybı artmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, son rakamlara ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 190 kişinin hayatını kaybettiğini, 340 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Çok sayıda Filistinlinin hala enkaz altında olduğunu aktaran Kudra, sivil savunma ekiplerinin ve ambulansların müdahale etmekte zorluk yaşadığını aktardı.

Kudra ayrıca, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 25 bin 295’e, yaralıların sayısının ise 63 bine yükseldiğini duyurdu.