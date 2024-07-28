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Gazze’de can kaybı 39 bin 324’e yükseldi

İsrail'in 296 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 324’e çıktı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sadece son 24 saatte 66 kişi öldürüldü.

Haber Merkezi
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Gazze’de can kaybı 39 bin 324’e yükseldi
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İsrail'in 296 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 66 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 39 bin 324’e yükseldi.İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor.

24 saatte 3 saldırı gerçekleşti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte 3 saldırı gerçekleştirdiği, 66 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 241 Filistinlinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 324’e, yaralananların sayısının 90 bin 830’a yükseldiği aktarıldı.

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