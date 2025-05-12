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Gazze'de can kaybı 52 bin 862'ye çıktı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de son 24 saatte 33 artarak, 52 bin 862'ye yükseldi.

Haber Merkezi
AA
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Gazze'de can kaybı 52 bin 862'ye çıktı
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 862'ye ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 33 ölü ve 94 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 749 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 7 bin 607 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 862'ye, yaralıların sayısının da 119 bin 648'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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