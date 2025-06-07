Trump ile Musk 'savaşında' yeni iddia: Trump, Tesla'sını satacak

ABD medya kuruluşlarına konuşan Trump, CNN'e yaptığı açıklamada, "Elon'u düşünmüyorum bile. Bir sorunu var. Zavallı adamın gerçekten bir sorunu var" dedi.

Daha önce ABC News'e verdiği demeçte ise Musk'tan "aklını yitirmiş bir adam" diye söz etmişti.

Trump, Tesla'sını satmayı düşünüyor

Amerikan medya kuruluşu CBS News'in Beyaz Saray'daki kıdemli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, Tesla'sını satmayı düşünüyor. Başkanın, Musk'ın şirketini desteklemek amacıyla satın aldığı kırmızı Tesla aracı haftalardır Beyaz Saray'da park halinde duruyor.

Trump ile Elon Musk arasında sosyal medya üzerinden karşılıklı hakaret, tehdit ve suçlamalar içeren açıklamalar yapılmıştı.

Tesla'nın hisseleri değer kaybetti

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla'nın hisseleri yüzde 14 değer kaybetti, şirketin piyasa değeri 1 trilyon doların altına indi.

Trump: Ülke harika gidiyor, hiç bu kadar iyi olmamıştı

Trump CBS News'e yaptığı açıklamada Elon Musk yerine tamamen politika konularına odaklandığını söyledi. CBS News muhabiri Robert Costa ile yaptığı telefon görüşmesinde Trump, "Tüm odağım bu. Başka hiçbir şeye odaklanmıyorum. Bu yüzden anketlerde en yüksek oranlara sahibim" dedi.

Trump, "Ülke harika gidiyor, hiç bu kadar iyi olmamıştı. İstihdam verileri harika, her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Milyarder iş insanı Elon Musk'tan ise henüz yeni bir açıklama gelmedi.

Trump ile Musk uzlaşacak mı?

Beyaz Saray yetkililerinin Trump ve Musk arasında bir uzlaşma sağlamaya çalışacaklarına dair bazı iddialar ortaya atıldı. Ancak Beyaz Saray, BBC'ye yaptığı açıklamada Başkan Trump'ın bugün Elon Musk ile konuşmayı planlamadığını belirtti.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk arasındaki gerginlik, karşılıklı sert açıklamalarla söz düellosuna dönüştü.

Trump ve Musk hem birbirlerini tehdit etti, hem de hakaret içeren sözler sarfetti.

Musk, Trump'ın isminin Jeffrey Epstein belgelerinde olduğunu iddia etti. Cezaevinde intihar eden Epstein, reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanıyordu.

İkili arasındaki atışmanın bu noktaya varmasıyla Musk'ın sahibi olduğu elektrikli araç devi Tesla'nın hisseleri yüzde 14 değer kaybetti, değeri bir günde 153 milyar dolar azaldı. Şirketin piyasa değeri 1 trilyon doların altına indi.

Elon Musk: Ben olmasam kazanamazdı

Musk seçim kampanyasında Trump'a büyük maddi destek vermiş, yaklaşık 250 milyon dolar harcamıştı.

Musk yaptığı paylaşımlardan birinde, "Ben olmasam kazanamazdı" ifadesini de kullandı.

Trump ikinci kez ABD Başkanı seçilip 20 Ocak'ta görevi devralmasının ardından Musk'ı yeni oluşturduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirmişti.

Aynı zamanda Trump'ın danışmanı da olan Musk geçen hafta Beyaz Saray'daki görevlerinden ayrıldı.

Musk haftalardır, Trump'ın büyük önem verdiği ABD Kongresi'nin gündemindeki harcama tasarısını hem sert şekilde eleştiriyor hem de aktif şekilde tasarı aleyhine lobi faaliyetlerinde bulunuyordu.

Musk, Trump'ın savunduğu harcama paketini "iğrenç" olarak tanımlamıştı.

Trump: 'Elon büyük hayalkırıklığına uğrattı'

Trump'ın, 5 Haziran Perşembe günü Beyaz Saray'da Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmesine Musk ile ilgili açıklamaları damga vurdu.

Görüşme öncesi iki lider Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, Musk ile ilgili soruya, Musk'ın kendisini şaşırttığını ve büyük hayal kırıklığına uğrattığını, oysa ona geçmişte çok yardım ettiğini söyleyerek yanıt verdi.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmeyeceğini bilmiyorum" dedi.

Musk: Donald desteğim olmadan seçimi kazanamazdı

Musk'a bu sözleri sonrası Trump'a büyük tepki gösterdi ve sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te arka arkaya Trump aleyhine açıklamalar yaptı.

Trump'ı önce nankörlükle suçlayan Musk, Trump'ın kendisinin desteği olmadan başkanlık seçimleri kazanamayacağını söyledi.

Musk daha sonra, sahibi olduğu SpaceX şirketinin, astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürmek için Dragon kapsüllerini ürettiğini hatırlattı ve kapsül üretimine derhal son vereceğini açıkladı.

Saatler sonra yaptığı bir paylaşımdaysa geri adım sinyali verdi ve Dragon'ları üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Trump'ın tehdidi ve Musk'ın 'Epstein dosyaları' iddiası

Trump atışma sırasında, Musk'ın Amerikan hükümetiyle imzaladığı tüm sözleşmeleri iptal edebileceğini de duyurdu.

Musk bunun üzerine Trump'a yönelik eleştirilerini daha da artırdı.

Musk, Trump'ın, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyalarında adının geçtiğini iddia etti.

"Gerçekten büyük bombayı bırakma zamanı geldi" diyen Musk, Epstein dosyalarının kamuoyuna açıklanmamasının nedeninin de bu olduğunu öne sürdü.

Trump da sosyal medya platformu Truth Social'da arka arkaya açıklamalar yaptı, Musk için "Çıldırdı" ifadesini kullandı.

Trump daha sonra Musk'a bir kez daha, şirketinin Amerikan hükümetiyle imzaladığı tüm sözleşmeleri iptal etme tehdidinde bulundu.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Musk'ın Trump'ın adının Epstein dosyalarında geçtiğine yönelik iddiaları hakkında yorum yapmayacağını açıkladı.

Musk ise son açıklamalarında Trump'ın azledilmesi ve yeni başkanın Başkan Yardımcısı JD Vance olması gerektiğini söyledi.

Musk ayrıca Trump'ın gümrük tarifelerini artırmasının yılın ikinci yarısında resesyona yol açacağını belirtti.

Trump ise Musk'ın son eleştirilerine Truth Social hesabından yanıt verdi, vergi indirimi konusundaki görüşlerini yineledi.

"Elon'ın bana karşı çıkması umurumda değil ama bunu aylar önce yapmalıydı" diyen Trump, "Bu vergi tasarısı, Kongre'ye sunulan en büyük tasarılarından biri. 1,6 trilyon dolarlık rekor harcama kesintisi ve şimdiye kadarki en büyük vergi indirimi" ifadelerini kullandı.

Trump, yasa tasarısının kabul edilmemesi halinde yüzde 68 oranında vergi artışı olacağını savundu, bunun ABD halkı için çok kötü sonuçlar doğuracağını söyledi.

Musk ise X hesabında anket açarak, "Amerika'da gerçekten de ortadaki yüzde 80'i temsil eden yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi mi?" diye sordu. Anket, "Musk yeni parti mi kuracak?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ise Güney Afrika doğumlu Elon Musk'ın göçmenlik statüsünün araştırılması ve sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi.

BBC Kuzey Amerika Muhabiri Gary O'Donoghue: Dünyanın en zengin adamı, dünyanın en güçlü adamına karşı

BBC Kuzey Amerika Muhabiri Gary O'Donoghue, Trump ile Elon Musk arasındaki gerilimi şöyle yorumladı:

"Donald Trump ile Elon Musk arasındaki ilişki, çoğu kişinin öngördüğü şekilde son buldu. Bu gerçek ortada.

Tam bir hafta önce, Musk'ın özel bir hükümet çalışanı olarak görev süresinin sona ermesinin ardından, iki isim Oval Ofis'te yan yana birlik görüntüsü çizmişti. Ben de tam anlamıyla bir siyasi aşka tanık olmuştum.

Ancak görünürdeki bu uyum yaklaşık 48 saat sürdü. Musk, hafta sonu Trump'ın sözde "büyük, güzel" harcama tasarısını sert şekilde eleştirmeye başladı, hatta yasa tasarısı için "iğrenç" ifadesini kullandı.

Başkan Trump'ın ilk kez şahsen Musk'a yanıt verdiğini gördük. Trump, Beyaz Saray'da konuşurken Musk'ın kendisini "çok büyük hayal kırıklığına uğrattığını" söyledi.

Trump, insanların kendi yörüngesinden çıktıklarında genellikle düşmanca tavırlar sergilediklerini ve "Trump Delilik Sendromu"na kurban gittiklerini iddia etti.

Musk bunun üzerine kendi platformu olan X'te Başkan Trump'a sert şekilde yüklendi. Onu nankörlükle suçladı ve kendisinin desteği olmadan seçimi kazanamayacağını öne sürdü.

Musk ayrıca görüşlerini desteklemek için X hesabında, Trump'tan yaptığı birçok Trump alıntıya yer verdi.

Gelinen noktada artık dünyanın en zengin adamıyla dünyanın en güçlü adamı arasında savaş var - sıkı tutunun."