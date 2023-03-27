Genetiği düzenlenmiş gıda geliştirmek yasallaştı

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda hükümetlerinin gen düzenlemenin ticari kullanımına izin vermeyeceği bildirildi.

Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı (Defra) yeni yasanın, çiftçilerin kuraklığa ve hastalığa dayanıklı mahsuller yetiştirmelerini, gübre ve pestisit kullanımını azaltmalarını ve zararlı hastalıklara yakalanmaya karşı korunaklı hayvanlar yetiştirmelerini sağlayacağını açıkladı.

Independent'ta yer alan habere göre, İngiltere'de gen düzenleme, AB yasaları kapsamındaki sıkı düzenlemeyle ele alınıp genetiği değiştirilmiş (GD) mahsullerin ticari olarak geliştirilmesini kısıtlıyordu ancak Brexit, Westminster yönetiminin yeni teknolojiyle ilgili kuralları gevşetmesini sağladı.

Bu hamle, diğer türlerin genlerinin dahil edilmesini içerebilen genetik değiştirmenin aksine yalnızca doğal yollarla ya da halihazırda kullanılan geleneksel melezleme programları yoluyla yapılabilecek genetik değişikliklere izin verecek.

Defra'nın Baş Bilim Danışmanı Gideon Henderson şunları söyledi:

“Bu, tarım bilimi için önemli bir dönem. Organizmaların genetik kodunda, geleneksel ıslahı taklit edebilecek şekilde kesin, hedeflenmiş değişiklikler yapmak amacıyla gen düzenlemeyi kullanabilmek, zararlılara karşı daha dirençli, yemesi daha sağlıklı ve iklim değişirken kuraklığa ve sıcağa karşı daha dayanıklı yeni ürün çeşitlerinin geliştirilmesini sağlar.”

Gıda Bakan Yardımcısı Mark Spencer ise şöyle konuştu:

“Genetik Teknoloji Yasası, Britanyalı tüketiciler ve çiftçiler için harika bir haber. Hassas Islah teknolojileri sadece yurt içinde değil, dünyanın dört bir yanında gıda üretiminin geleceği ve bu yasa ulusumuzu bu devrimin ön saflarına taşıyacak.

Her yıl dünya genelinde mahsullerin yaklaşık yüzde 40'ı sellerden, zararlılardan ve diğer dış olaylardan dolayı kaybediliyor ve bu yeni yasa, tarımsal biyoteknoloji endüstrimizin gelecek onlarca yıl boyunca dirençli gıda üretimini desteklemesini sağlayacak.”

Genetiği değiştirilmiş gıdaları eleştirenler, genetiği düzenlenmiş mahsullerin AB'de GD gıdaların geçmesi gereken kapsamlı testlerden geçmek zorunda kalmayacağı ve bunun da gıda zincirine toksinlerin ve alerjenlerin girmesine neden olabileceğini belirterek endişelerini dile getiriyor.

Beyond GM'den Pat Thomas, gıda ve çevreyle ilgili düzenlemelerin kaldırılmasının "ufukta beliren felaketi" getirebileceğini söyledi.

Yeni yasa, genetiği düzenlenmiş gıdaların etiketlenmesini gerektirmeyecek. Bu da İngiltere kaynaklı genetiği düzenlenmiş gıdaların Birleşik Krallık'ta hâlâ yasaklı oldukları bölgelere girmesinin engellenemeyebileceğini belirterek yasayı eleştirenleri endişelendiriyor.