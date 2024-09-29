Green Card başvuru tarihleri 2024 2025 : ABD Green Card başvurusu ne zaman?

Green Card başvuru tarihleri 2024 2025 geri sayım başlarken başvuranların gündeminde yer alıyor. ABD sınırları içerisinde yeni bir yaşam kurma olanağı sunan Green Card avantajına bu sene de ilgi oldukça büyük. Her sene gerçekleştirilen başvuruların sonrasında tespit edilen kişiler, ABD'de çalışma ve oturma izni almaya hak kazanıyor. Green Card çekişilinde, göçün en az olduğu ülkeler ön plana alınıyor. İşte 2024 Green Card başvuru son durum ve tüm ayrıntılar.

GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ 2024 2025

Green Card başvuruları her yıl Ekim/Kasım aylarında yapılıyor.

Geçtiğimiz yıl başvurular 4 Ekim 2023 ile 7 Kasım 2023 tarihleri ​​arasında alındı.

Bu yılın başvuru takvimi ise henüz netlik kazanmadı.

2024 2025 GREEN CARD ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Dünyadaki karışıklıklardan dolayı ABD Green Card başvurularında bu sene gecikme yaşanıyor. Hala birçok başvuruda bulunmak isteyen Green Card başvurularının açılmadığından şikayetçi. Kısa süre içerisinde Green Card başvuru sisteminin açılması bekleniyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card başvurusu, ABD'de kalıcı olarak oturma izni sağlayan bir programdır ve başvuru süreci şu adımlarla yapılır:

1. Resmi Web Sitesi: Green Card başvuruları, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesi olan [dvprogram.state.gov](https://dvprogram.state.gov) adresi üzerinden yapılır. Üçüncü parti sitelerden başvuru yapılmamalıdır.

2. Başvuru Zamanı: Her yıl belirlenen bir başvuru dönemi vardır, genellikle Ekim ve Kasım aylarında başvurular kabul edilir. Bu dönem dışında başvuru yapılamaz.

3. Başvuru Formu Doldurma: Çevrimiçi form doldurulurken, kişisel bilgiler (isim, doğum tarihi, ülke vs.) doğru ve eksiksiz girilmelidir. Her kişi sadece bir kez başvuru yapabilir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılır.

4. Fotoğraf Yükleme: Green Card başvurusu için istenen biyometrik fotoğrafın ABD standartlarına uygun şekilde yüklenmesi gerekir. Fotoğrafın boyutu, formatı ve şartlarına dikkat edilmelidir.

5. Başvuru Tamamlanması: Başvuru tamamlandıktan sonra, başvuru numarası alınır. Bu numara, ileride sonuçların kontrol edilmesi için gereklidir, mutlaka saklanmalıdır.