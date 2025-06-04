Elon Musk'tan Trump'ın vergi tasarısına sert sözler: İğrenç bir rezalet

Milyarder teknoloji girişimcisi Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi ve harcama tasarısını "iğrenç bir rezalet" olarak yorumladı.

Musk'ın bu tavrı, Trump'a karşı çıkmaya başlayan bazı mali muhafazakâr Cumhuriyetçi senatörlere de cesaret verebilir. Bu senatörler, Kongre'de "bir büyük, güzel yasa tasarısı" olarak anılan düzenleme üzerindeki kritik müzakereleri sürdürüyor.

Musk, X sosyal medya platformunda Trump'ın vergi tasarısı ile ilgili şunları yazdı:

"Üzgünüm ama artık buna katlanamıyorum. Bu devasa, akıl almaz, yağma dolu Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet. Buna oy verenlere yazıklar olsun: Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Bu yasa, zaten devasa olan bütçe açığını 2,5 trilyon dolara (!!) çıkaracak ve Amerikan vatandaşlarını dayanılmaz düzeyde sürdürülemez bir borç yükünün altına sokacak."

Geçen yılki seçim kampanyasında Trump'a önemli bağışlar yapan Musk, geçen hafta Beyaz Saray'daki görevinden ayrılmıştı. Musk, dolandırıcılığı ve israfı azaltmak amacıyla kurulan "hükümet verimliliği departmanı" (Doge) adlı birimin başındaydı. Musk, Cumhuriyetçi yasa tasarısının, Doge'un çabalarını baltalayacağını ve ABD'yi daha da fazla borca sokacağını savundu.