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Güney Kore, STK'lerin insani yardım için Kuzey Kore ile temas kurma teklifini onayladı

Güney Kore hükümeti, Koreler arası insani yardım alışverişini yeniden başlatmak amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşlarının Pyongyang yönetimi ile temasa geçmesine izin verildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Güney Kore, STK'lerin insani yardım için Kuzey Kore ile temas kurma teklifini onayladı
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, eski devlet başkanı Yoon Suk Yeol yönetimi sırasında fiilen askıya alınan insani yardım alışverişi için iki sivil toplum kuruluşunun Kuzey Kore ile temas kurma önerisini onayladı.

Bakanlık yetkilileri, "sivil düzeyde iletişim ve işbirliğinin yeniden tesis edilmesi yoluyla barışçıl atmosferin teşvik edilmesi" çabaları kapsamında diğer gruplardan gelen benzer taleplerin de gözden geçirileceğini aktardı.

Ne olmuştu?

Yoon yönetimi, 2023'te, iki ülke arasında artan gerilimin ardından sivil düzeyde Koreler arası insani yardım alışverişini askıya almıştı.

Güney Kore Devlet Başkanlığını 4 Haziran'da üstlenen Lee Jae-myung ise göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamada, "Kore Yarımadası'nda kalıcı barışı inşa etmek için Kuzey (Kore) ile iletişim kanalları açacak, diyalog ve işbirliği arayışında olacağız." ifadesini kullanmıştı.

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