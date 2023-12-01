Güney Kore'de tahmini yaşam süresi, 52 yıl sonra ilk kez düştü

Güney Kore İstatistik Kurumu, ülkede tahmini yaşam süresine ilişkin verileri açıkladı.

Raporda, ülkede 2022'de doğanların tahmini yaşam süresinin 82,7 yıl ile 2021'de doğanlara göre 0,9 yıl daha kısa olduğu belirtildi.

Ülkede, 1970'ten bu yana yaşam süresi tahminlerinde düşüşün ilk kez 2022'de doğanlarda kaydedildiği aktarılan raporda, bu düşüşün sebeplerinden birinin Kovid-19 olduğu ifade edildi.

Raporda, tahmini yaşam süresi, 2022'de doğan erkek çocuklar için 79,9 yıl, kız çocuklar için 85,6 yıl olarak kaydedildi.

Güney Kore'de 1970'te 62,3 yıl olarak kaydedilen tahmini yaşam süresi, 2009'da 80 yıla ulaşmıştı.

Ülkenin, 65 yaş ve üzerinin 2025'e kadar nüfusun yüzde 20'sini oluşturarak "süper yaşlı toplum" kategorisine girmesi bekleniyor.

Güney Kore, 2017'de bu yaş grubunun, nüfusun yüzde 14'ünü oluşturması nedeniyle "yaşlı toplum" kategorisine girmişti.