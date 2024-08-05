Hamas'ın üst düzey ismi öldürüldü

İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki saldırıları durmuyor! Lübnan'ın güneyinde düzenlenen hava saldırısında ölen Hizbullah mensubu sayısı 393'e yükseldi.

Son olarak Hizbullah Hareketi de İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında bir mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

Telegram hesabından paylaşım yapan Hizbullah, mensubu Ali Galib Şukayr'ın, İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Hizbullah yaptığı başka bir açıklamada ise İsrail ordusunun Eliat kışlasındaki 91. Tümen'e ve Malikiye Askeri Üssü'ne kamikaze insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Ramim Askeri Üssü'nün de topçu atışlarıyla hedef alındığı aktarıldı.

Hamas yöneticisi öldürüldü

Öte yandan, İsrail ordusu bir Hamas yetkilisi Al-Zeriei'nin öldürüldüğünü duyurdu.

X hesabından açıklama yapan İsrail ordusu, 'Gazzeli sivillere insani yardımı engelleyen isim' olarak iddia ettiği Al-Zeriei'nin Hamas'ın Askeri Kanadının Üretim Departmanında ve Hamas'ın Gazze'deki Ekonomi Bakanlığında görev yaptığını paylaştı.

Açıklamada, "Hamas'ın Gazze'ye giren insani yardımın kontrolünü yönlendirilmesinde ve Hamas kontrolündeki pazarların yönetiminde önemli bir rolü vardı. Fonların dağıtımından sorumluydu." ifadeleri de kullanıldı.