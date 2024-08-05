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Japonya Maliye Bakanı: Hisse fiyatları piyasada belirleniyor

Japonya'da 37 yıl sonra yaşanan yeni "Kara Pazartesi"nin ardından, ilk resmi açıklama Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki'den geldi.

Haber Merkezi
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Japonya Maliye Bakanı: Hisse fiyatları piyasada belirleniyor
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Suzuki yaptığı açıklamada, hisse fiyatlarının piyasalar tarafından belirlendiğini söyledi Japonya'nın Nikkei 225 hisse senedi endeksi, ABD istihdam verilerindeki hayal kırıldığı ve yendeki yükselişin tetiklediği yoğun satışlar nedeniyle yüzde 12,4 düşerek 31.458 puandan günü tamamladı. Bu düşüş cuma günkü yüzde 5,8 düşüşü izledi.

Nikkei bu yıl tüm kazanımlarını geri verdi ve geçen ay rekor seviyeye ulaştığından bu yana yüzde 25'ten fazla düşüş göstererek "ayı" piyasasına girdi.

Suzuki, hükümetin böyle bir durumda sakin karar vermesinin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Ekonominin kademeli olarak iyileşmesini bekliyoruz" dedi.

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