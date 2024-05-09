İddia: Bazı AB ülkeleri 21 Mayıs'ta Filistin'i tanıyabilir

İrlanda kamu yayın organı RTE News, hem İrlanda ve İspanya hem de Slovenya ve Malta arasında Filistin devletini topluca tanıma konusundaki temasların yoğunlaştığını aktardı.

Haberde, bu ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 10 Mayıs'ta yapılacak ve Filistin'in BM'ye tam üye olmaya hak kazanmasını sağlayabilecek oylamayı beklediği belirtildi.

İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya 22 Mart'ta yaptıkları ortak açıklamada Filistin devletini tanıma yönünde ilk adımı atma konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.

Bu ülkelerin Filistin devletini tanımaya yönelik girişimi, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de can kaybının giderek artmasından dolayı ateşkes ve bölgede barış için kalıcı ateşkes çağrılarının dünya genelinde yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

İsrail tepkili

İsrail, söz konusu dört ülkenin planının "terörizmin ödüllendirilmesi" anlamına geldiğini ve Gazze'yle ilgili sorunlara müzakere sonucunda bir çözüm bulunması şansını azaltacağını savunuyor.

İspanya ve İrlanda uzun yıllardır Filistinlilerin haklarını savunan ülkeler arasında başı çekiyor.

1988 yılından beri BM üyesi 193 ülkenin 139'u Filistin devletini tanıdı.