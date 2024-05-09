İran: İsrail, varlığımızı tehdit ederse nükleer doktrini değiştiririz

Tahran, İsrail'in varlığını tehdit etmesi halinde nükleer doktrinini değiştireceği mesajı verdi.

Euronews'in haberine göre İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Kamal Kharrazi, "Nükleer bomba yapma kararımız yok ancak İran'ın varlığı tehdit edilirse askeri doktrinimizi değiştirmekten başka çaremiz kalmayacaktır" dedi.

İran Öğrenci Haber Ağı'na konuşan Kharrazi, "Siyonist rejimin nükleer tesislerimize saldırması durumunda caydırıcılığımız değişecektir" ifadesini kullandı.

Kharrazi, 2022'de İran'ın teknik olarak nükleer bomba yapabilecek kapasitede olduğunu ancak henüz nükleer bomba yapıp yapmayacağına karar vermediğini bildirdi.

Üst düzey bir İran Devrim Muhafızları komutanı da İsrail ile nisan ayında yaşanan gerginlik sırasında tehditlerin İran'ı nükleer doktrinini değiştirmeye itebileceğini söylemişti.

Tahran, nükleer silah elde etmek gibi bir planı olmadığını savunurken; batılı hükümetler İran'ın bomba yapmak için nükleer teknoloji istediğini dile getiriyor. Ayrıca birçok ülke İran'a nükleer faaliyetlerinden dolayı yaptırım uyguluyor.

Tahran'ın nükleer programında son söz sahibi olan Hamaney, 2000'li yılların başında bir fetva ile nükleer silah geliştirilmesini yasakladı.

Hamaney, nükleer bomba inşa etmenin ve stoklamanın "yanlış ve kullanmanın haram" ya da dinen yasak olduğunu söyledi.

Ancak İran'ın o zamanki istihbarat bakanı 2021'de Batı baskısının Tahran'ı nükleer silahlara itebileceğini ifade etmişti.

İran uranyumu yüzde 60 saflığa kadar zenginleştiriyor. Silah sınıfı uranyumun yaklaşık yüzde 90 oranında zenginleştirildiği biliniyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu (IAEA) resmi ölçütüne göre, İran eldeki mevcut nükleer malzemeyi daha da zenginleştirilirse, bu iki nükleer silah yapmak için yeterli oluyor.

İran, geçtiğimiz nisan ayında Tel Aviv'in Şam'daki büyükelçilik yerleşkesine düzenlediği saldırıya misilleme olarak İsrail'e yaklaşık 300 füze ve insansız hava aracı fırlatmıştı.