İddia: Rusya, Esad'ın Suriye'de bir ‘kıyı devletçiği’ kurulması talebini reddetti

İngiltere merkezli savaş gözlemcisi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Rusya'nın devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın “Suriye kıyılarında bir devletçik kurma talebini reddettiğini ve bunu Suriye'yi bölme projesi olarak gördüğünü” vurguladı.

SOHR yetkilileri, Esad'ın uçağıyla Rusya'ya kaçtığı ve iktidardan çekilme konusunda bir konuşma yapmayı reddettiği, İran'ın desteğine ve arkasındaki güce de güvendiği değerlendirmesini yaptı.