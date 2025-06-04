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Ukrayna: Ülkede savaş nedeniyle 631 çocuk öldü

Ukrayna Başsavcılığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Rus saldırıları nedeniyle ülkede 631 çocuğun hayatını kaybettiğini, 1975'ten fazla çocuğun yaralandığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Ukrayna: Ülkede savaş nedeniyle 631 çocuk öldü
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"Rusya Federasyonu'nun silahlı saldırıları sonucu Ukrayna'da 631 çocuk hayatını kaybetti" ifadesi kullanılan açıklamada, savaş nedeniyle ayrıca 1975'ten fazla çocuğun yaralandığı kaydedildi.

"Maalesef bunlar nihai rakamlar değil"

Açıklamada, "Maalesef bunlar nihai rakamlar değil. Çatışma bölgelerinde ve geçici olarak işgal edilen topraklarda belirleme çalışmaları devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Başsavcılığın açıklamasında, savaştan en çok ülkenin Donetsk, Harkiv, Herson, Dnipropetrovsk, Kiev, Zaporijya ile Mıkolayiv ve Sumi bölgelerindeki çocukların etkilendiğinin altı çizildi.

Zelenskiy, savaşta ölen çocukların fotoğraf ve videolarını paylaştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de savaşta ölen bazı çocukların fotoğraf ve görüntülerini Telegram hesabından paylaşarak "Bu çocuklar Rusya tarafından savaşta öldürüldü." ifadesini kullandı.

Bugün, savaş nedeniyle ölen çocukları andıklarını belirten Zelenskiy, "Bugün, öldürülenlerin tam sayısını henüz bilmiyoruz çünkü geçici olarak işgal edilen topraklara erişimimiz yok. Rusya tarafından öldürülen yetişkin ve çocukların kaçının Mariupol ve Ruslar tarafından yok edilen diğer şehir ve köylerin yakınlarındaki toplu mezarlara gömüldüğünü tespit etmek gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

"Dünya, bu korkunç acı ve böylesi bir saldırganlık için Rusya'yı affetmemeli ve unutmamalı"

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı sürdürdüğünü vurgulayan Zelenskiy, "Dünya, bu korkunç acı ve böylesi bir saldırganlık için Rusya'yı affetmemeli ve unutmamalı." yorumunu yaptı.

Zelenskiy, dünyayı Ukrayna için dayanışma içinde olmaya davet etti.

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