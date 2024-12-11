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Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın uyuşturucudan kazandığı servet ortaya çıktı

Suriye’de terör örgütü Heyet eş-Tahrir Şam’ın (HTŞ) öncülüğündeki gruplar Baas rejimini devirdi. Beşar Esad’ın kardeşi Tümgeneral Mahir Esad’ın devasa uyuşturucu deposu ele geçirildi.

Haber Merkezi
İHA
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Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın uyuşturucudan kazandığı servet ortaya çıktı
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Esad ailesinin 53 yıl süren iktidarı cihatçı terör örgütü HTŞ öncülüğündeki gruplar tarafından devrildi. Yeni hükümete bağlı güvenlik güçleri, captagon haplarının da aralarında bulunduğu uyuşturucuların üretildiği ve depolandığı büyük bir deponun ele geçirildiğini duyurdu. Deponun Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın yönettiği Şam yakınlarındaki bir askeri karargahta bulunduğu belirtilirken, konum bilgisi paylaşılmadı.

"Ekonomik can simidi"

Çoğunlukla amfetamin içeren ve "fakirin kokaini" şeklinde nitelendirilen captagon, son derece bağımlılık yapan bir uyuşturucu olarak biliniyor. Beşar Esad rejimi, Suriye'den daha çok petrol zengini Arap Körfez ülkelerine captagon haplarını kaçırarak milyarlarca dolar elde etmişti. Uyuşturucu ticaretinin ABD yaptırımlarının etkisi altındaki Esad rejimi için "ekonomik bir can simidi haline" geldiği belirtilmişti.

Öte yandan Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya gazetesi, bu hafta Şam'ın güneyindeki Mazzeh Hava Üssü'nde binlerce captagon hapı bulunduğunu aktarmıştı.

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