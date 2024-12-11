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ABD'den Esad sonrası Suriye için net mesaj: Bir numaralı öncelik açıklandı

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra bir numaralı önceliklerinin bölgedeki ABD askerlerini korumak olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi
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ABD'den Esad sonrası Suriye için net mesaj: Bir numaralı öncelik açıklandı
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Japonya'ya yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere konuşan Austin, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki izleyecekleri politikalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Austin, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından bir numaralı önceliklerinin bölgedeki ABD askerlerini korumak olduğunu belirtti.
Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG'ye atfen açıklamada bulunan Austin, "Onlarla iyi bir ilişkimiz var ve bunun böyle kalacağını düşünüyorum" cümlesini kaydetti.

Sputnik'in haberine göre Austin, PKK/YPG'nin Münbiç'ten çekilmesinde ABD'nin rolünün bulunup bulunmadığına ilişkin ise yorum yapmadı.

Austin, 'bölgedeki ortaklarla' yakın temas halinde olduklarını kaydederek, "Olaylar geliştikçe onlarla istişare edeceğiz, çıkarlarımızı korumak için doğru şeyleri yaptığımızdan emin olacağız" dedi.

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