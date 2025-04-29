Şimşek: Enflasyon beklentilerinde sınırlı kötüleşme var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT-Habertürk ortak yayınında soruları yanıtlıyor.

Bakan Şimşek, New York temaslarının çok verimli geçtiğini belirtirken, kredi derecelendirme kuruluşları başta olmak üzere önemli yatırımcılarla da görüştüklerini vurguladı.

Belirsizliğin dünya ekonomisinin odağında olduğunu söyleyen Şimşek, “Enflasyonu düşürmek birinci önceliğimiz, bu konuda irade değişikliğimiz yok” dedi.

Şimşek’in açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde oldu:

Enflasyonu düşürmek birinci önceliğimiz, bu konuda irade değişikliğimiz yok.

Yatırımcılar içerideki siyasi gelişmelere karşı programın dayanıklılığını sordu; programa çok güçlü bir destek var.

Global olarak risk iştahındaki azalma bizden fon çıkışını tetikliyor.

Türkiye büyümek için dış talebe az bağlı.

Geçici olarak büyüme yavaşlasa da orta-uzun vadede büyüme perspektifimiz güçlü.

Fon çıkışından bir miktar daha fazla etkilenmiş olabiliriz, ortaklık yatıştığında Türkiye'nin çok ciddi avantajları olduğu ortaya çıkacak.

Nette enflasyon Merkez Bankası'nın hedef patikası içinde kalacak.

Enflasyon beklentilerinde sınırlı kötüleşme var.

Dünyadan kopuk yaşamıyoruz. Önlemler alıyoruz.

Bütçeyi daha verimli alanlara kaydırıyoruz. Tasarruf tedbirlerimiz zaten başlamıştı.