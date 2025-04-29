Şimşek, kurumlar vergisi beyanname süresinde uzatma sinyalini verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında küresel ekonomi ve Türkiye’deki gelişmelere yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Değerlendirmelerinde vergi öne çıkarken, Kurumlar Vergisi’nde erteleme gelebileceği sinyali verdi.

ekonomim.com'un GİB kaynaklarından edindiği bilgilere göre, beyanname verme süresinin 5 Mayıs ya da 7 Mayıs'a kadar uzatılması planlanıyor.

Şimşek, “Doğrudan yatırımların artacağına inanıyorum. Türkiye'nin kaynak sorunu yok” derken, vergi konularında önemli açıklamalar yaptı.

“Hasılat tespitlerini 2025’te zirveye çıkaracağız”

Şimşek, “Kazanan herkes kazandığı ölçüde vergi vermeli. İlk defa beyanname sayısı 5 milyonu aştı” derken, “Sahada olacağız. Başka türlü kayıt dışına engel olamayız. Hasılat tespitlerini 2025’te zirveye çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

Kurumlar Vergisi'nde uzatma

Bakan Şimşek, kalkınma bankalarıyla görüştüklerini önümüzdeki 3 yıl 40 milyar doların üzerinde 10 yıl ve daha uzun vadeli, düşük maliyetli imkanlar sağlanacağını söyledi. Beyannamelere yönelik de Şimşek şu önemli açıklamaları yaptı:

“473 bin mükellef ilk defa bu yıl beyanname verdi, beyanname sayısının 5 milyonun üzerine çıkması söz konusu. Kayıt dışılıkla mücadele ederek verginin tabanını genişletmek istiyoruz.

Gelir idaresi ile görüşeceğim, Kurumlar Vergisi'nde eğer gerekliyse beyanname süresini belki 1-2 gün uzatabiliriz.”