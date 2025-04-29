Bakan Bayraktar: Avrupa’daki elektrik kesintileri Türkiye’yi etkileyebilecek boyutta

İspanya ve Portekiz'de yaşanan geniş çaplı elektrik kesintileri kaosa yol açmıştı. Elektrik kesintileri Kabine Toplantısı'nın da gündemindeydi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, toplantıda Kabine üyelerini bilgilendirdi.

Bakan Bayraktar daha sonra gazetecilerin bu konuya yönelik sorularını yanıtladı.

"Avrupa'nın sistemine bağlıyız"

Alparslan Bayraktar Türkiye’nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığı hatırlattı.

Türkiye'nin şu ana kadar bu sıkıntıdan etkilenmediğini anlatan Bayraktar, "Ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa’nın sitemine bağlıyız" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, hala söz konusu ülkelerden olayın nedenine ilişkin net bir açıklama gelmediğini vurgulayarak, "Kabine'ye bilgi verdim. Bizde sıkıntı olmuyor ama bizi etkileyebilecek boyutta bir şey. Allah'tan biz en uçtayız." ifadelerini kullandı.

Kesintinin ana sorumlusunun İspanya olarak görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, "Talep fazla olmayınca rüzgar ve güneşin aşırı üretimini yönetemediler de deniyor, Fransa'da enterkonneksiyon sistem de kendini emniyete almak için kesmiş. Böyle şeylerden bahsediliyor. Büyük sıkıntı, baya büyük çaplı bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da hayat durdu

İspanya ve Portekiz'i geniş çaplı etkileyen elektrik kesintileri baş göstermiş ve hayatı durma noktasına getirmişti.

Geniş çaplı elektrik kesintilerinin ardından bazı bölgelere yeniden elektrik verilmeye başladı.

Portekiz'de Başbakanlıktan sorumlu Bakan Antonio Leitao, bugün yaptığı açıklamada, elektrik tedarikinin normale döndüğüne işaret ederek, kesintinin sürdüğü gece saatlerinde de herhangi bir güvenlik problemi yaşanmadığını söyledi.

İspanya'da da elektrik dağıtım şebekesi Red Electrica Espanola, sabah saat 07.00 itibarıyla ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 99,95'inin karşılandığını, üretimin 25 bin 794 megavat olduğunu duyurdu.