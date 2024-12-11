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Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Suriye'de Baas rejimini deviren grupların askeri operasyonlar yönetimi, başkent Şam'da uygulanan gece sokağa çıkma yasağını kaldırdı.

Haber Merkezi
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Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
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Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, askeri operasyonlar yönetimi, Şam'da "halkın can ve mal güvenliği ile kamu mallarının korunması" amacıyla uygulamada olan gece sokağa çıkma yasağını kaldırdı.

8 Aralık'ta Şam'da sokağa çıkma yasağı uygulandı

Askeri operasyonlar yönetimi, 8 Aralık'ta, güvenlik tedbirleri kapsamında başkent Şam'da akşam 16.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

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