Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Suriye'de Baas rejimini deviren grupların askeri operasyonlar yönetimi, başkent Şam'da uygulanan gece sokağa çıkma yasağını kaldırdı.
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Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, askeri operasyonlar yönetimi, Şam'da "halkın can ve mal güvenliği ile kamu mallarının korunması" amacıyla uygulamada olan gece sokağa çıkma yasağını kaldırdı.
8 Aralık'ta Şam'da sokağa çıkma yasağı uygulandı
Askeri operasyonlar yönetimi, 8 Aralık'ta, güvenlik tedbirleri kapsamında başkent Şam'da akşam 16.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.
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