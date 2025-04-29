  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Gazze'de can kaybı 52 bin 365'e yükseldi
Takip Et

Gazze'de can kaybı 52 bin 365'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 365'e çıktı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gazze'de can kaybı 52 bin 365'e yükseldi
Takip Et

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 365'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 52 ölü ve 113 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 273 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 864 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 365'e, yaralıların sayısının da 117 bin 905'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Lübnan: İsrail'in güneydeki noktalardan çekilmemesi istikrarı tehdit ediyorLübnan: İsrail'in güneydeki noktalardan çekilmemesi istikrarı tehdit ediyorDünya
Siyasette 'jammer' ve 'bant' tartışması: Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e yanıtSiyasette 'jammer' ve 'bant' tartışması: Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e yanıtGündem
Dünya
Yeni Zelanda açıklarında şiddetli deprem meydana geldi
Yeni Zelanda açıklarında şiddetli deprem meydana geldi
Türkiye ile İtalya arasında 11 anlaşma imzalandı
Türkiye ile İtalya arasında 11 anlaşma imzalandı
Lübnan: İsrail'in güneydeki noktalardan çekilmemesi istikrarı tehdit ediyor
Lübnan: İsrail'in güneydeki noktalardan çekilmemesi istikrarı tehdit ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile savunma sanayinde yeni projeler yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtalya ile savunma sanayinde yeni projeler yapacağız
Günlük yaşam felç oldu! Halk marketlere akın etti, el radyosu satışı patladı
Günlük yaşam felç oldu! Halk marketlere akın etti, el radyosu satışı patladı
Basra Körfezi kıyısındaki liman patlamasında can kaybı 70'e yükseldi
Basra Körfezi kıyısındaki liman patlamasında can kaybı 70'e yükseldi