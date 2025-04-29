Siyasette 'jammer' ve 'bant' tartışması: Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e yanıt

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir otelde kaydedilen görüntüleri sonrası başlayan jammer (sinyal kesici) ve güvenlik kameralarının bantlanması tartışması, siyasi gündemin merkezine oturdu. Tartışmalar, İmamoğlu’nun Etiler’de bir otelde yaptığı görüşme öncesinde koruma ekibinin güvenlik kameralarını bantladığı ve valizlerle jammer cihazı taşıdığı iddiaları üzerine alevlendi.

Yerlikaya, “Ben jammer kullanmıyorum" demişti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kendisinin ve diğer bakanların jammer taşımadığını, güvenlik kameralarını bantlamanın ise “cüret işi” olduğunu söylemişti. Yerlikaya, “Ben jammer kullanmıyorum. Güvenlik kamerasını bantla kapatmanın mantığı yok. Şeffafsan neden kamera kapatırsın? Jammer kullanımı sadece uluslararası toplantılarda olabilir. Koruma polislerimiz böyle bir şey yapmaz” demişti. Emniyet Genel Müdürlüğü de belediye başkanlarının jammer kullanmasının suç olduğunu, yalnızca belirli kamu kurumlarının bu yetkiye sahip olduğunu belirtmişti.

"İBB’nin jammerları CHP döneminden değil, AK Parti’den envantere girdi"

CHP lideri Özgür Özel, Yerlikaya’nın açıklamalarına tepki gösterdi. Özel, bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın duruşması sonrası yaptığı konuşmada, “Ali Yerlikaya, ağzına bant koy, bilmediğin konuda konuşma. Resmini gözünü bantlayarak koyun, yakınları utanmasın” dedi. Özel, kamera bantlamanın ve jammer kullanımının koruma prosedürünün bir parçası olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da benzer uygulamalarla korunduğunu ifade etti. Özel, “Erdoğan’ın katıldığı bir iftarda, Avrasya Toplantı Merkezi’nde tüm kameralar bantlandı. İBB’nin jammerları CHP döneminden değil, AK Parti’den envantere girdi. AK Partili belediyelerde de jammer var” diyerek Yerlikaya’yı bilgisizlikle suçladı.

Bakan Yerlikaya'dan Özel'e yanıt

Özel'in bu açıklamalarına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan cevap gecikmedi. Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi açıklamasını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Daha iyi anlaman için sana 'Özel' bir açıklama da yapayım. Bir… Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur. İki…Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz. Üç… Bantçı…Söylediklerin alçak bir iftiradır. Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, Milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor."