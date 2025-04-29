Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, "Kut’ül Amare Zaferimizin 109’uncu yıl dönümünde, çok zor şartlara ve türlü imkânsızlıklara rağmen destansı bir mücadele ortaya koyan, şanlı tarihimize unutulmayacak bir zafer kazandıran aziz şehitlerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kut’ül Amare Zaferimizin 109’uncu yıl dönümünde, çok zor şartlara ve türlü imkânsızlıklara rağmen destansı bir mücadele ortaya koyan, şanlı tarihimize unutulmayacak bir zafer kazandıran aziz şehitlerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum. 🇹🇷 pic.twitter.com/CFpzveJfSP — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 29, 2025