Lübnan: İsrail'in güneydeki noktalardan çekilmemesi istikrarı tehdit ediyor

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Lübnan Gazeteciler Sendikası'ndan bir heyeti kabul etti.

İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen başkent Beyrut'a kadar uzanan saldırılarına tepki gösteren Selam, "Lübnan, İsrail ihlallerinin önüne geçilmesi ve güneyde işgalini sürdürdüğü 5 noktadan çekilmesini istiyor." dedi.

İsrail'in başkent Beyrut'un güneyi ve diğer bölgelere saldırılarıyla ateşkesi açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Selam, İsrail saldırılarının durdurulması için bir gözetim mekanizmasının faaliyete geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Lübnan ateşkes anlaşmasına bağlı kaldığı gibi İsrail'in de bağlı kalması gerektiğini vurgulayan Selam, "İsrail'in güneydeki noktalardan çekilmemesi istikrarı tehdit ediyor" diye konuştu.

İsrail ihlallerinin önüne geçilmesi için ateşkesin garantörü olan ABD ve Fransa'nın yanı sıra etkili uluslararası taraflarla iletişimlerini sürdürdüklerini aktaran Selam, Hizbullah'ın silahlarıyla ilgili ise şunları kaydetti:

"Hizbullah sürekli olarak devletin yanında olduğunu belirtiyor. Devlet de Hizbullah'ın evet oylarıyla seçilen hükümetin eylem planı doğrultusunda bu konuda net bir karar aldı."

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında oluşan yıkımdan sonra yeniden imar planları için çalışmalara başladığını dile getiren Selam, hükümet olarak Dünya Bankası'yla müzakerelere başladıklarını ve şu ana kadar 325 milyon dolar kaynak temin ettiklerini belirtti.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD de yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da yaptığı açıklamada, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden İsrail'in bu sürede Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını söylemişti.