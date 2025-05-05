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Çin'de gezi tekneleri alabora oldu: 9 kişi hayatını kaybetti

Çin'in güneyindeki Guicou eyaletinde, 4 gezi teknesinin fırtınada alabora olması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Haber Merkezi
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Çin'de gezi tekneleri alabora oldu: 9 kişi hayatını kaybetti
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Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberinde, Liuçong Nehri'ndeki Donfıng su toplama havzasında seyreden 4 gezi teknesinin, dün öğleden sonra aniden çıkan fırtınanın etkisiyle alabora olduğu belirtildi.

Kazada teknelerde bulunan 80'den fazla kişi suya düşerken, 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

Kazaya ilişkin ilk haberlerde, 2 gezi teknesinin alabora olduğu belirtilmişti. Daha sonra yolcu taşımayan 2 teknenin daha alabora olduğu, o sırada teknelerde bulunan 7 kişilik mürettebatın kendi imkanlarıyla kurtulduğu aktarıldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, olay sonrası kayıpların bulunması ve yaralıların tedavisi için tüm çabaların seferber edilmesi çağrısında bulundu.

Kaza, Çin'de 1 Mayıs İş Bayramı'nı takip eden tatil dönemine denk geldi.

Ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde dün gezi helikopterinin düşmesi sonucu 1 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

 

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