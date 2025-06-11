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Ukrayna, Rusya'dan 1212 Ukraynalı askerin cenazesini teslim aldı

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da İstanbul'daki müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği, savaşta yaşamını yitiren 1212 askerin cenazesinin Ukrayna'ya iade edildiği açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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Ukrayna, Rusya'dan 1212 Ukraynalı askerin cenazesini teslim aldı
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Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'ne ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile yapılan değişim kapsamında, savaşta yaşamını yitiren 1212 Ukraynalı askerin cenazesinin alındığı belirtildi.

Harkiv, Lugansk, Donetsk, Zaporijya, Herson ve Rusya'nın Kursk bölgesindeki çatışmalarda yaşamını yitiren askerlerin cenazelerinin ülkeye getirildiği aktarılan açıklamada, cenazelerin iadesine Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Ukrayna'nın ilgili birimlerinin yoğun katkı sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, ölen askerlerin kimliklerinin tespit edilmesi için en kısa sürede çalışmaların yapılacağı ifade edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul'da Ukrayna ile doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya İstanbul'daki müzakerelerde sağlanan anlaşmalara uyma çağrısında bulunarak, "Ukrayna tarafı, cenazelerin kabulü ve esir değişimini beklenmedik bir şekilde belirsiz süreyle erteledi." demişti.

Ukrayna tarafına dondurulan 6 bin askerin cesedini teslim etme, ağır yaralı ve hasta askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varıldığına dikkati çeken Medinskiy, Rus tarafının söz konusu anlaşmaların uygulanmasına yönelik çalışmaları başlattığını belirtmişti.

Medinskiy, "Dondurulan 1212 asker cesedi frigorifik araçlarla takas alanına ulaştırıldı. Geriye kalan cesetler de yolda. Bununla birlikte takas sürecini başlatmak için Ukrayna'ya ağır yararlı, hasta ve 25 yaş altında 640 askerden oluşan ilk liste verildi." ifadelerini kullanmıştı.

2 Haziran’da Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.

Bu anlaşma çerçevesinde, 9 ve 10 Haziran tarihlerinde Rusya ile Ukrayna arasında iki aşama olarak 25 yaş altı, ağır hasta ve yaralı askerlerin esir takası gerçekleştirilmişti.

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