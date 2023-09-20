İngiltere, Ukrayna'ya on binlerce top mermisi gönderecek

Almanya'da düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, ülkesinin Ukrayna'ya olan sarsılmaz bağlılığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Shapps, Ukrayna'ya askeri destek sağlama konusunda ortakların ve müttefiklerin birlikteliğini de memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

İngiliz Bakan Shapps, toplantı kapsamında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov da ikili görüşmeler yaptı.