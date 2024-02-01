'İran Devrim Muhafızları üst düzey subaylarını Suriye'den çekti' iddiası

İngiliz Haber Ajansı Reuters'ın İran kaynaklarına dayandırdığı habere göre, son aylarda Suriye'de İran güçlerine ve üst düzey askeri isimlere yönelik artan İsrail saldırıları sonrası Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey subaylarını Suriye'den çekti.

Haberde, İran'ın Suriye'den tamamen çekilmeyeceği ancak üst düzey askeri isimlerin merkeze çekildiği aktarıldı. İran'ın artan İsrail saldırıları nedeniyle Suriye'ye askeri takviyesini azalttığı belirtilen haberde, Tahran yönetiminin Suriye'deki konumunu korumak için ülkede kendisine yakın direniş unsurlarını kullanacağı ifade edildi.

İsrail'in son olarak Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıda, İran'a ait bir danışma merkezinin hedef alındığı ve aralarında İranlı askeri isimlerin de bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. 20 Ocak tarihindeki İsrail'in Şam'ı hedef alan bir diğer saldırısında ise, aralarında Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Suriye sorumlusunun da bulunduğu 5 İranlı hayatını kaybetmişti.