  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran, Kum kentinde İsrail'e ait 3 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu
Takip Et

İran, Kum kentinde İsrail'e ait 3 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu

İran'dan yapılan açıklamada Kum kentinde İsrail'e ait 3 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran, Kum kentinde İsrail'e ait 3 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu
Takip Et

İran'ın Kum kentinde İsrail'e ait 3 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü bildirildi.

Kum Kriz Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kum semalarında 3 İsrail İHA'sı imha edildi.

İran'ın Fordo'daki nükleer tesisi Kum kentinin yakınlarından yer alıyor.

NDK açıkladı: İran’a İsrail saldırısı sonrası Türkiye’de radyoaktivite arttı mı?NDK açıkladı: İran’a İsrail saldırısı sonrası Türkiye’de radyoaktivite arttı mı?Dünya
İsrail, İran’ın en büyük doğalgaz sahası olan Güney Pars'ı vurdu!İsrail, İran’ın en büyük doğalgaz sahası olan Güney Pars'ı vurdu!Dünya
Dünya
İngiltere’den Orta Doğu’ya savaş uçağı hamlesi: Typhoon’lar yolda!
İngiltere’den Orta Doğu’ya savaş uçağı hamlesi: Typhoon’lar yolda!
Hamaney’den İsrail’e gözdağı: "Çaresiz kalacaksınız"
Hamaney’den İsrail’e gözdağı: "Çaresiz kalacaksınız"
Son dakika: İsrail-İran savaşında üçüncü gece: Füze saldırıları sürüyor
Son dakika: İsrail-İran savaşında üçüncü gece: Füze saldırıları sürüyor
Ürdün, bölgedeki gerilim nedeniyle hava sahasını ikinci bir emre kadar kapattı
Ürdün, bölgedeki gerilim nedeniyle hava sahasını ikinci bir emre kadar kapattı
İsrail, Yemen’de Husilerin Genelkurmay Başkanı el-Gamari'ye suikast düzenledi
İsrail, Yemen’de Husilerin Genelkurmay Başkanı'na suikast düzenledi
Trump: Putin ile İsrail-İran savaşının sona ermesi konusunda hemfikiriz
Trump: Putin ile İsrail-İran savaşının sona ermesi konusunda hemfikiriz