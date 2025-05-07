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İran'da resmi kurumlarda yaz mesai saati uygulanacak

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, devlet kurumlarında yaz mesai saati uygulamasının cumartesi günü başlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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İran'da resmi kurumlarda yaz mesai saati uygulanacak
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İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İranlı yetkili, "Devlet daireleri ve kamu kurumlarının çalışma saatleri, 10 Mayıs Cumartesi gününden itibaren saat 06:00 ila 13:00 arası olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'da geçtiğimiz günlerde, enerji tüketimini yönetmek amacıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak için çalışma saatlerinin ayarlanacağı duyurulmuştu. Söz konusu uygulamanın enerji tüketiminin yönetilmesine yardımcı olması bekleniyor.

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