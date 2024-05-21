İsrail Başbakanı Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı ile ilgili konuştu

Hakkında tutuklama emri çıkarılması istenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) başsavcısını sert ifadelerle hedef aldı.

Netanyahu paylaştığı video mesajda, “İsrail’i Hamas ile hangi cesaretle karşılaştırırsınız?” dedi.

İsrail lideri, başsavcıyı “dünyadaki Yahudi karşıtı yangına benzin dökmekle” suçladı.

Binyamin Netanyahu, İsrail için “demokratik bir ülke” Hamas için “toplu katliamcı” ifadelerini kullandı.

Netanyahu tutuklama talebinin ABD’deki üniversite kampüslerindeki “yeni antisemitizm” dalgasının Lahey’deki örneği olduğunu savundu.

Ne olmuştu?

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "tutuklamaya yönelik yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

ICC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, Başbakan Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında tutuklamaya yönelik "yakalama kararı" başvurusunda bulundu.